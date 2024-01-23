Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

В УПК будут внесены изменения в связи с ратификацией Стамбульской конвенции о проведении обследования, экспертизы и заключении соглашения о примирении.

Так, группа народных депутатов, включая председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, 22 января зарегистрировали в парламенте законопроект 10420 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК). Он касается проведения обследования и экспертизы, заключения соглашения о примирении и уголовных производств в форме частного обвинения в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульской конвенции).

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 55, 225, 241, 242, 469 и 477 Уголовного процессуального кодекса Украины, которыми:

расширяется перечень случаев, когда сторона уголовного производства имеет право обратиться к следственному судье с ходатайством провести допрос в судебном заседании во время досудебного расследования;

закрепляется механизм обеспечения проведения освидетельствования и (или) судебно-медицинской экспертизы по ходатайству потерпевшего, его представителя или законного представителя, осуществляемого безотлагательно после внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований в уголовных производствах относительно уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152, 55 и 156 Уголовного кодекса Украины;

расширяется перечень категорий дел, в которых соглашение о примирении может быть заключено только по инициативе потерпевшего, его представителя или законного представителя, на дела по:

1) уголовным правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности лица (с соблюдением требований, предусмотренных частью третьей статьи 469 УПК);

2) уголовным правонарушениям, предусмотренным частью 2 статьи 134 УК, т.е. принуждение к аборту, частью 4 статьи 134 УК, т.е. принуждение к стерилизации, частью 5 статьи 134 УК, то есть принуждение к стерилизации, если она повлекла тяжкие последствия, и статьей 151-2 (принуждение к браку) Уголовного кодекса Украины

исключаются из перечня статей, производство по которым происходит в форме частного обвинения, производства по:

ст. 126-1 (домашнее насилие);

ч. 2, 4 и 5 ст. 134 (касаются принуждения к аборту и стерилизации);

ст. 151-2 (принуждение к браку);

ч.1 ст. 152 (изнасилование без отягчающих обстоятельств);

ч.1 ст. 153 (сексуальное насилие);

ст. 154 (принуждение к вступлению в половую связь).

Среди уголовных производств в форме частного обвинения, которое может быть начато следователем, дознавателем, прокурором только на основании заявления потерпевшего остаются ч. 1 статьи 134 (проведение аборта лицом, не имеющим специального медицинского образования), ч. 3 статьи 134 (незаконное проведение аборта, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья, бесплодие или смерть потерпевшего лица).

Также, по мнению авторов, внедряется дополнительный механизм защиты для малолетних, несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, в отношении которых совершено правонарушение, производство по которому совершается в форме частного обвинения. А именно, положения ч. 1 ст. 477 УПК по уголовному производству в форме частного обвинения, которое может быть начато следователем, дознавателем, прокурором только на основании заявления потерпевшего, не будут распространяться на уголовные производства о преступлениях, совершенных в отношении малолетнего, несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным.

Автор: Наталья Мамченко

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