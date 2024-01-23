Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

До КПК внесуть зміни у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції щодо проведення освідування, експертизи та укладення угоди про примирення.

Так, група народних депутатів, включно з головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом, 22 січня зареєстрували у парламенті законопроект 10420 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК). Він стосується проведення освідування та експертизи, укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції).

Законопроектом передбачено внесення змін до статей 55, 225, 241, 242, 469 та 477 Кримінального процесуального кодексу України, якими:

розширюється перелік випадків, в яких сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит в судовому засіданні під час досудового розслідування;

закріплюється механізм забезпечення проведення освідування та (або) судово-медичної експертизи за клопотанням потерпілого, його представника або законного представника, що здійснюється невідкладно після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152, 153, 155 та 156 Кримінального кодексу України;

розширюється перелік категорій справ, в яких угода про примирення може бути укладена лише за ініціативою потерпілого, його представника або законного представника, на справи щодо:

1) кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (з дотриманням вимог, передбачених частиною третьою статті 469 КПК);

2) кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 134 КК, тобто примушування до аборту, частиною 4 статті 134 КК, тобто примушування до стерилізації, частиною 5 статті 134 КК, тобто примушування до стерилізації, якщо вона спричинила тяжкі наслідки, і статтею 151-2 (примушування до шлюбу) Кримінального кодексу України;

виключаються з переліку статей, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, провадження за:

ст. 126-1 (домашнє насильство);

ч. 2, 4 та 5 ст. 134 (стосуються примушування до аборту та стерилізації);

ст. 151-2 (примушування до шлюбу);

ч.1 ст. 152 (зґвалтування без обтяжуючих обставин);

ч.1 ст. 153 (сексуальне насильство);

ст. 154 (примушування до вступу в статевий зв’язок).

Натомість серед кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення, яке може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого залишаються ч. 1 статті 134 (проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти), ч. 3 статті 134 (незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи).

Також, на думку авторів, впроваджується додатковий механізм захисту для малолітніх, неповнолітніх, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб, щодо яких вчинено правопорушення, провадження за яким відбувається у формі приватного обвинувачення. А саме, положення ч. 1 ст. 477 КПК щодо кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, яке може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого, не будуть поширюватися на кримінальні провадження про злочини, вчинені щодо малолітнього, неповнолітнього або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною.

Автор: Наталя Мамченко

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