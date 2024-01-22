Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект с новыми условиями для руководителей научных учреждений

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон "О научной и научно-технической деятельности".

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" относительно установления целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, определения стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений" под номером 10424. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Указанный законопроект нацелен на установление целевых показателей для руководителей научных учреждений и формулирование стратегий и перспективных направлений их деятельности.

Одной из ключевых инициатив законопроекта является внедрение целевых показателей для руководителей научных учреждений с целью систематической оценки эффективности их работы и принятия обоснованных управленческих решений. Проект также предусматривает определение стратегического плана развития научных учреждений и введение обязательных положений по его разработке, реализации и мониторингу.

Кроме того, предлагается нормирование процедуры представления годового отчета руководителями научных учреждений, ограничение срока пребывания на руководящих должностях 10 годами, а также урегулирование вопросов назначения руководителей государственных научных учреждений в условиях военного положения и другие важные вопросы управления в области научно-исследовательской работы.

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