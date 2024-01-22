Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт з новими умовами для керівників наукових установ

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо внесення змін до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Кабінет Міністрів зареєстровав у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ» під номером 10424. Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначений законопроект націлений на встановлення цільових показників для керівників наукових установ та формулювання стратегій і перспективних напрямків їхньої діяльності.

Однією з ключових ініціатив законопроекту є впровадження цільових показників для керівників наукових установ з метою систематичної оцінки ефективності їхньої роботи та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Проект також передбачає визначення стратегічного плану розвитку наукових установ та введення обов'язкових положень щодо його розробки, реалізації та моніторингу.

Крім того, пропонується унормування процедури подання річного звіту керівниками наукових установ, обмеження терміну перебування на керівних посадах 10 роками, а також врегулювання питань призначення керівників державних наукових установ в умовах воєнного стану та інші важливі питання управління в галузі науково-дослідної роботи.

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