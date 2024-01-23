На Київщині суд покарав двох чоловіків, які до смерті побили свого знайомого

Вбивство сталося в населеному пункті Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області.

На Київщині суд визнав винним двох чоловіків у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Їм призначено покарання – 8 років позбавлення волі. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Інцидент стався наприкінці 2019 року в смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району. Тоді між трьома чоловіками під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт. Один з присутніх образив товаришів по чарці, після чого вони завдали йому чисельних ударів по голові, тулубу та ногах.

Згодом від отриманих травм потерпілий помер.

«Попри те, що обвинувачені не визнавали своє вини та звинувачували у смертельному побитті один одного, прокурор повністю довів їх вину у вчиненні зазначеного злочину. На вирок суду чоловіки очікували в слідчому ізоляторі», - сказано у повідомленні.

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