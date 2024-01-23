В Киевской области суд наказал двух мужчин, которые до смерти избили своего знакомого

Убийство произошло в населенном пункте Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области.

В Киевской области суд признал виновным двух мужчин в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Им назначено наказание – 8 лет лишения свободы. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Инцидент произошел в конце 2019 года в пгт Клавдиево-Тарасово Бучанского района. Тогда между тремя мужчинами при совместном употреблении алкогольных напитков произошел конфликт. Один из присутствующих оскорбил собутыльников, после чего они нанесли ему многочисленные удары по голове, туловищу и ногам.

Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался.

«Несмотря на то, что обвиняемые не признавали своей вины и обвиняли в смертельном избиении друг друга, прокурор полностью доказал их вину в совершении указанного преступления. Приговора суда мужчины ожидали в следственном изоляторе», - сказано в сообщении.

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