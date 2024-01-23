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Стало известно, сколько денег Ирландия выплатила украинским беженцам с начала войны

07:20, 23 января 2024
С марта 2022 года страна потратила на социальные выплаты украинцам более 750 млн. евро.
Стало известно, сколько денег Ирландия выплатила украинским беженцам с начала войны
Фото: УНИАН
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Ирландия предоставляет убежище более 110 тысяч беженцев из Украины. Так, с марта 2022 года страна потратила на социальные выплаты украинцам более 750 млн. евро. Об этом сообщает dublinlive.ie со ссылкой на Департамент социальной защиты населения.

В прошлом месяце правительство Ирландии объявило, что социальные выплаты для новоприбывших из Украины будут сокращены до 38,80 евро в неделю, а государственное жилье будет предоставляться максимум на 90 дней. Согласно новым подсчетам ведомства, с марта 2022 года по конец декабря 2023 года людям с временной защитой государство выплатило 754 млн 169 тыс. евро.

Почти две трети этой суммы (481,6 млн. евро) украинцы получили в форме помощи соискателям работы (820 евро в месяц), а еще 81,4 млн. евро перечислены через государственную пенсионную схему для беженцев от 66 лет. Пособие на детей (140 евро в месяц) составило 60,4 млн евро.

Также 21,4 млн. евро выплатили как дополнительную социальную помощь на конкретные расходы, которые заявители не могут покрыть за счет собственных средств. Чуть меньше 2,6 млн евро из этой суммы приходилось на одежду.

Украинским беженцам также было выплачено почти 12,7 млн евро пособия по инвалидности, а также почти 6,4 млн евро пособия по уходу. Чуть более 51 млн евро получили семьи, в которых есть только один родитель (232 евро еженедельно и до 54 евро на каждого ребенка на иждивении).

Родителям также выплатили 8,8 млн евро по схеме пособия на одежду и обувь для возвращения к обучению. Речь идет о помощи до 385 евро на ребенка в сентябре, чтобы помочь с оплатой формы и обуви.

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