Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На голову НАЗК претендує Агія Загребельська, яка внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів, і працює у НАЗК

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК і одночасно внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

  1. Суспільство
  2. / У світі

Стало відомо, скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям з початку війни

07:20, 23 січня 2024
З березня 2022 року країна витратила на соціальні виплати українцям понад 750 млн євро.
Стало відомо, скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям з початку війни
Фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ірландія надає прихисток понад 110 тисячам біженців з України. Так, з березня 2022 року країна витратила на соціальні виплати українцям понад 750 млн євро. Про це повідомляє dublinlive.ie із посиланням на Департамент соціального захисту населення.

Зазначається, що минулого місяця уряд Ірландії оголосив, що соціальні виплати для новоприбулих з України будуть скорочені до 38,80 євро на тиждень, а державне житло надаватиметься максимум на 90 днів. Згідно з новими підрахунками відомства, з березня 2022 року до кінця грудня 2023 року людям із тимчасовим захистом держава виплатила 754 млн 169 тис. євро.

Майже дві третини цієї суми (481,6 млн євро) українці отримали у формі допомоги шукачам роботи (820 євро на місяць), а ще 81,4 млн євро перераховані через державну пенсійну схему для біженців від 66 років. Допомога на дітей (140 євро на місяць) склала 60,4 млн євро.

Також 21,4 млн євро виплатили як додаткову соціальну допомогу на конкретні витрати, які заявники не можуть покрити за рахунок власних коштів. Трохи менше 2,6 млн євро з цієї суми припадало на одяг.

Українським біженцям також було виплачено майже 12,7 млн євро допомоги по інвалідності, а також майже 6,4 млн євро допомоги на догляд. Трохи більше 51 млн євро отримали сім'ї, у яких є лише один з батьків (232 євро щотижня та до 54 євро на кожну дитину на утриманні).

Батькам також виплатили 8,8 млн євро за схемою допомоги на одяг і взуття для повернення до навчання. Йдеться про допомогу до 385 євро на дитину у вересні, щоб допомогти з оплатою форми та взуття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду