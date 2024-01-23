Instagram будет ночью посылать подросткам сообщения о том, что пора спать

Напоминание от Instagram нельзя будет отключить.

Социальная сеть Instagram решила внедрить новую функцию Nighttime Nudges, которая будет рекомендовать подросткам вечером выключить телефон и ложиться спать. Об этом сообщает официальный сайт компании Meta, которой принадлежит Instagram.

Новая функция будет советовать лечь спать в том случае, если пользователь просматривает Reels или переписывается более 10 минут после 22:00.

Затронет обновление тех пользователей, которым еще не исполнилось 18 лет.

В компании Meta считают, что такое нововведение будет способствовать тому, что дети станут лучше высыпаться, а не сидеть по ночам в телефоне.

Подростки начнут видеть сообщения с надписью: «Время отдохнуть?», а затем следующее: «Уже поздно. Подумай о том, чтобы закрыть Instagram на ночь».