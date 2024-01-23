Instagram буде вночі надсилати підліткам повідомлення про те, що пора спати

Нагадування від Instagram не можна буде вимкнути.

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Соціальна мережа Instagram вирішила впровадити нову функцію Nighttime Nudges, яка рекомендуватиме підліткам увечері вимкнути телефон і лягати спати. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Meta, якій належить Instagram.

Нова функція радить лягти спати в тому випадку, якщо користувач переглядає Reels або переписується більше 10 хвилин після 22:00.

Торкнеться оновлення тих користувачів, яким ще не виповнилося 18 років.

У компанії Meta вважають, що таке нововведення сприятиме тому, що діти краще висипатимуться, а не сидітимуть ночами в телефоні.

Підлітки почнуть бачити повідомлення з написом: «Час відпочити?», а потім наступне: «Вже пізно. Подумай про те, щоб закрити Instagram на ніч».

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