Антисемітський скандал у соцмережі Х: Маск відвідав концтабір Аушвіц-Біркенау

Ілон Маск приватно відвідав концтабір часів Другої світової війни Аушвіц-Біркенау у відповідь на звинувачення в антисемітизмі.

Джерело фото: Independent

Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск у понеділок відвідав німецький концтабір часів Другої світової війни Аушвіц-Біркенау з метою відновлення своєї репутації після звинувачень в антисемітизмі. Як повідомляє Independent, цей приватний візит, схоже, був відповіддю на заклики кількох єврейських релігійних лідерів, які закликали Маска власноруч побачити найбільш символічне місце жахів Голокосту.

Фотографії Маска під час його відвідування майданчика в Біркенау свідчать про його присутність в цьому страшному місці. Біркенау, розташована поблизу Освенціма на півдні Польщі, відома своїми дерев'яними бараками, що слугували притулками для в'язнів, руїнами газової камери та пам'ятником жертвам. Річні міжнародні церемонії пам'яті відбуваються саме тут.

Очікувалося, що Маск також відвідає це місце разом із політичними діячами у вівторок, коли вони візьмуть участь у конференції Європейської єврейської асоціації з питань зростання антисемітизму.

У понеділок Маск мав виступити з доповіддю про антисемітизм в Інтернеті на конференції Європейської єврейської асоціації, яка відбулася в Кракові перед Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту 27 січня, відзначається на річницю звільнення табору в 1945 році.

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