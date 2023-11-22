Антисемітський скандал у соцмережі Маска: рекламодавці зупинили рекламні контракти, Х подала позов до суду

Ілон Маск подав до суду на Media Matters for America за звинувачення в антисемітизмі.

Фото: profimedia.rs

Соціальна мережа Х (колишній Twitter), власником якої є Ілон Маск, подала до суду позов проти громадської організації Media Matters for America, яка звинувачувала Х в антисемітизмі. Про це пише Bloomberg.

У позові X йдеться, що Media Matters «маніпулювала» соцмережею, використовуючи облікові записи, підписані лише на профілі великих брендів або користувачів, які виробляють маргінальний контент.

Ці акаунти «постійно прокручували та оновлювали стрічку, поки не знайшли рекламу поряд із екстремістськими постами», йдеться у заяві.

У свою чергу президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов «несерйозним» і сказав, що він «має на меті змусити критиків X замовкнути».

Компанія Ілона Маска заявляє, що у звіті Media Matters було перекручено типовий досвід роботи з X з «наміром нашкодити соціальній мережі та її бізнесу».

На тлі антисемітського скандалу рекламодавці, такі як Disney, IBM, Comcast і Warner Brothers Discovery, зупинили рекламні витрати на платформі Х.

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