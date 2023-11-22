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  1. Законодавство

Рада підтримала санкції проти оборонки рф та Білорусі на 50 років

12:28, 22 листопада 2023
Депутати парламенту проголосували за постанову про застосування санкцій проти оборонного комплексу росії та Білорусі.
Рада підтримала санкції проти оборонки рф та Білорусі на 50 років
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В середу, 22 листопада, Верховна Рада підтримала постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери росії та Білорусі терміном на 50 років. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Документ підтримали 304 депутати.

Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до рф та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері». Цим рішенням РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування певних секторальних санкцій.

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