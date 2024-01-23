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  1. В Україні

З якого періоду та на підставі чого застосовується пільга з плати за землю: роз’яснення

00:00, 23 січня 2024
Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок зі звітного періоду, в якому подано таку заяву.
З якого періоду та на підставі чого застосовується пільга з плати за землю: роз’яснення
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Державна податкова служба у Житомирській області роз’яснила, з якого періоду та на підставі чого застосовується пільга з плати за землю.

Так, земельний податок у 2024 році сплачують власники  земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи (п. 269.1 ПКУ).

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Відповідні рішення є доступними на сайті територіальних громад.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено у ст. 281 ПКУ.

Зокрема, від сплати земельного податку звільняються:

  • особи з інвалідністю першої і другої групи;
  • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • пенсіонери (за віком);
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Тобто, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які брали участь в антитерористичній операції (в операції об’єднаних сил), та відповідно до норм Закону визнані ветеранами війни;
  • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

  • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
  • для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
  • для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи (п. 281.3 ПКУ).

Пунктом 281.4 ПКУ визначено, що якщо фізична особа, визначена у п. 281.1 ПКУ, станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених п. 281.2 ПКУ, така особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то платник звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

Разом з цим від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

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