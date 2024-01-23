С какого периода и на основании чего применяется льгота по плате за землю: разъяснение

Льгота начинает применяться к избранным земельным участкам с отчетного периода, в котором подано такое заявление.

Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, с какого периода и на основании чего применяется льгота по плате за землю.

Так, земельный налог в 2024 году платят владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи – физические лица (п. 269.1 НКУ).

Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, уплачиваемому на соответствующей территории. Соответствующие решения доступны на сайте территориальных общин.

Льготы по уплате земельного налога для физических лиц приведены в ст. 281 НКУ.

В частности, от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которые распространяется действие Закона Украины от 22.10.1993 №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». То есть от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, участвовавшие в антитеррористической операции (в операции объединенных сил), и в соответствии с нормами Закона признаны ветеранами войны;

физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы (п. 281.3 НКУ).

Пунктом 281.4 НКУ определено, что если физическое лицо, определенное в п. 281.1 НКУ, по состоянию на 01 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, определенных п. 281.2 НКУ, такое лицо до 01 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы.

Льгота начинает применяться к избранным земельным участкам из базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление. Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то плательщик освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право.

Вместе с этим от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

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