На председателя НАПК претендует Агия Загребельская, которая внесена НАПК в Реестр коррупционеров, и работает в НАПК

Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская возглавляет направление минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК и одновременно внесена НАПК в Реестр коррупционеров.

Среди кандидатов на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой «направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК». В то же время, она находится в Реестре коррупционеров.

Агия Загребельская присоединилась к команде НАПК и возглавила соответствующее направление с 29 декабря 2022 года.

До этого в 2015-2019 годах она была государственным уполномоченным Антимонопольного комитета (АМКУ). В мае 2014 работала первым заместителем председателя Государственной исполнительной службы, а также в том же году была заместителем начальника Главного управления по вопросам судоустройства и правовой политики Администрации Президента. В 2004-2007 гг. работала секретарем суда и секретарем судебных заседаний Печерского райсуда Киева.

Внесення до Реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Слід зауважити, що Агія Загребельська є у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (на сайті НАЗК він називається «Реєстр корупціонерів»), який з 2019 року адмініструє саме НАЗК.

Вона була визнана винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю) із застосуванням адмінстягнення у виді штрафу 1700 грн. Рішення набрало сили 25 березня 2019 року (справа 760/31723/18).

Зазначимо, що 14 вересня 2021 року адвокат Агії Загребельської звертався до Солом`янського районного суду Києва із заявою, в якій просив переглянути названу вище постанову суду за нововиявленими обставинами посилаючись на те, що рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 19 травня 2021 року у справі № 640/12568/19, яке набрало законної сили 21 червня 2021 року, встановлено відсутність в діях Загребельської умислу щодо внесення недостовірних даних до декларації за 2017 рік. Таким чином, на її думку, цим рішенням доведено законність зазначення у щорічній декларації за 2017 рік наявність у неї у власності станом на 31 грудня 2017 року автомобіля TOYOTA RAV-4. А позиція, що вона мала подати декларацію про суттєві зміни в майновому стані внаслідок продажу цього автомобіля у вересні 2017 року, є помилковою.

Втім, постановою Солом`янського районного суду Києва від 19 жовтня 2021 року у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Солом`янського районного суду Києва було відмовлено.

Київський апеляційний залишив це рішення без змін.

«Як вбачається із матеріалів справи 30 листопада 2018 року Національним агентством з питань запобігання корупції був складений протокол №44-03/298/18 про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 172-6 КУпАП щодо Загребельської А. А., яка займала посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Протокол складений за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання повідомлення до НАЗК про суттєві зміни в майновому стані.

За результатами розгляду вказаного протоколу Солом`янський районний суд Києва у своїй постанові від 8 лютого 2019 року встановив, що 5 вересня 2017 року вона відчужила належний їй на праві власності транспортний засіб TOYOTA RAV-4, 2007 року випуску і отримала дохід у розмірі 300 000 грн, однак, в порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» протягом 10 днів до реєстру електронних декларацій не подала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Таке повідомлення нею було подане лише 19 березня 2018 року.

При розгляді даної адміністративної справи суд першої інстанції оцінив надані пояснення, які зводились до того, що 26 травня 2015 року вона видала довіреність на розпорядження вказаним автомобілем. Автомобіль вибув із користування Агії Загребельської. Про те, що особа, якій було видана довіреність, продав вказаний автомобіль 5 вересня 2017 року, вона дізналась лише в березні 2018 року, коли він їй про це повідомив і передав 14 березня 2017 року за актом приймання-передачі отримані від продажу автомобіля кошти у розмірі 300 000 грн. Протягом 10 днів з дня отримання у власність коштів вона подала до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані», - йдеться у рішенні Київського апеляційного суду.

Стосовно того, що Окружний адміністративний суд міста Києва 19 травня 2021 року у справі 640/12568/19 задовольнив позов Агії Загребельської, в якому вона просила крім інших вимог, визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК від 11 травня 2019 року № 1339 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік» з підстав порушення НАЗК строків для прийняття такого рішення, то тут Київський апеляційний суд погодився із Солом’янський райсудом у тому, що вказане рішення ОАСК стосується рішення НАЗК щодо повної перевірки декларації за 2017 рік, однак Агія Загребельська в даній справі притягнута до відповідальності не на підставі рішення НАЗК від 11 травня 2019 року, а на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання повідомлення до НАЗК про суттєві зміни в майновому стані.

«Таким чином, суд апеляційної інстанції погоджується із судом першої інстанції в тому, що наведені обставини не можуть бути визнані нововиявленими, а тому суд першої інстанції обґрунтовано відмовив у задоволенні заяви», - вказав апеляційний суд.

Агія Загребельська спробувала оскаржити це рішення до Верховного Суду, втім, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 22 квітня 2019 року їй відмовив, вказавши, що судові рішення, постановлені у справі про адміністративне правопорушення в порядку, передбаченому КУпАП, не можуть бути предметом розгляду суду касаційної інстанції.

Спір з Президентом Володимиром Зеленським

Також Верховний Суд розглядав справу №9901/372/19 за позовом Агії Загребельської проти Президента Володимира Зеленського.

Так, 11 липня 2019 року вона звернулась до Касаційного адміністративного суду з позовом до Президента, у якому просила визнати його Указ про її звільнення з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 5 липня 2019 року № 486/2019 протиправним та нечинним повністю.

Як описує Верховний Суд обставини справи, серед підстав звільнення було вищезгадане притягнення до відповідальності.

«Головою Антимонопольного комітету України 4 липня 2019 року було скеровано на адресу Президента України Зеленського В. О. листа №100/01-8517, в якому останній просив прийняти рішення щодо звільнення державних уповноважених, зокрема Агії Загребельської. До зазначеного листа було додано інформацію щодо неї, в тому числі інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого, статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та набрання законної сили постановою Солом`янського районного суду міста Києва від 8 лютого 2019 року у справі №760/31723/18».

КАС ВС у позові Агії Загребельській до Володимира Зеленського 9 липня 2020 року відмовив. А Велика Палата Верховного Суду у листопаді 2020 року залишила це рішення КАС ВС без змін.

Декларація

У декларації вказала, що має низку ювелірних виробів, годинників та творів мистецтва. Вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою не вказана щодо жодного з таких об’єктів.

Так, зазначила, що має 8 каблучок. З них лише стосовно трьох вказана торгова марка (одна Norman Silverman і дві каблучки Damiani).

Також має набір (каблучка та браслет) від Hermes, 5 підвісок на ланцюжку, 3 пари сережок, браслет.

Кандидат також має 3 годинники, з яких стосовно одного вказана ТМ Louis Vuitton.

У декларації також зазначила антикварні вироби: стіл, китайська ваза, набір посуду, годинник, набір статуеток, і твори мистецтва – 6 картин, 3 ікони.

Чоловік Денис Загребельський володіє ювелірним виробом, стосовно якого кандидат не вказала ані опису (що це), ані вартості, ані дати набуття. Аналогічно він володіє невідомим твором мистецтва.

Родина має два авто. Агія Загребельська має у власності Volkswagen Touareg 2013 р. в., який придбала у 2013 році, а чоловік – Mini Cooper 2015 р. в.

Чоловік має корпоративні права у ТОВ «Смак Дог» вартістю 190 грн.

Крім того, Агія Загребельська задекларувала, що у червні 2022 року набула права на 4 торговельних марки: Ліга антитрасту, графічне зображення «e», e.Компенсація та e.Compensation.

За 2023 рік зробила у НАЗК 1 749 954, тобто, приблизно 145 829 грн на місяць. Чоловік отримав зарплату у ТОВ «Юридичні традиції» та дохід від підприємництва, але суму не вказав.

Слід зазначити, що у районному суді зараз знаходиться справа 760/29229/23 про розірвання шлюбу між Агією та Денисом Загребельськими, у грудні 2023 року по ній відкрите провадження.

Також Агія Загребельська вказала, що зберігає 185 000 доларів США і 82 931 євро готівкою. Крім того, має готівкою 6,54 млн грн.

У грудні 2022 року набула право проживання у квартирі 114,8 кв м в Києві.

У декларації за 2022 рік вказала, що має такі ж суми: 185 000 доларів США і 82 931 євро готівкою, а також 6,54 млн грн.

Станом на 2019 рік мала ті ж суми у валюті готівкою 185 000 доларів США і 82 931 євро. А у гривнях мала 2,4 млн грн, 300 тисяч грн та ще 240 тисяч позичила третім особам.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук.

Автор: Наталья Мамченко

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