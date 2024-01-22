Хищение почти 685 000 грн на ремонте укрытий: в Киеве будут судить чиновника

В Киеве перед судом предстанет начальник Управления Святошинской РГА.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА по факту выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов и растрат бюджетных средств в крупных размерах во время капитального ремонта укрытия на территории Киева.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2022 году между управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и частным обществом заключен договор по капитальному ремонту простейшего укрытия и построек гражданской защиты в Святошинском районе города Киева.

«В дальнейшем начальник управления, достоверно зная, что объем и стоимость строительных работ и материальных ресурсов указанных в актах приемки выполненных строительных работ завышены и стоимость выполненных работ не соответствует требованиям нормативно-правовых актов подписал указанные акты», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в ходе следствия стражи порядка с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости.

«Сумма ущерба составляет 684 565 гривен. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд», - пишет прокуратура.

Чиновнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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