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  1. В Україні

Розкрадання майже 685 000 грн на ремонті укриттів: у Києві судитимуть посадовця

17:42, 22 січня 2024
У Києві перед судом постане начальник Управління Святошинської РДА.
Розкрадання майже 685 000 грн на ремонті укриттів: у Києві судитимуть посадовця
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві до суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА за фактом видачи службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та розтрати бюджетних коштів у великих розмірах під час капітального ремонту укриття на території Києва.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2022 році між управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та приватним товариством укладено договір з капітального ремонту найпростішого укриття та споруд цивільного захисту у Святошинському районі міста Києва.

«У подальшому начальник управління, достовірно знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт і матеріальних ресурсів зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт завищені і вартість виконаних робіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів підписав вказані акти», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в ході слідства правоохоронці з залученням експерта-будівельника та економіста зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості.

«Сума збитків становить 684 565 гривень. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду», - пише прокуратура.

Посадовцю загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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