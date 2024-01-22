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  1. В Україні

Мін’юст виграв суд: Китайська компанія віддала понад півмільярда гривень Україні

21:14, 22 січня 2024
Мін’юст захистив інтереси України проти китайської будівельної компанії – до держбюджету та МБРР повернуто майже півмільярда гривень.
Мін’юст виграв суд: Китайська компанія віддала понад півмільярда гривень Україні
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Міністерство юстиції успішно захистило інтереси Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України в рамках судових процедур проти китайської будівельної компанії «Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd». Перемога була досягнута на трьох рівнях судових інстанцій у Китаї, що дозволило повернути понад півмільярда гривень до державного бюджету України та Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку (МБРР). Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції отримало рішення адміністративного суду міста Урумчі, що визнавало правомірність України у справах, порушених китайською компанією стосовно Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України (ДАВРІУ, колишній Укравтодор).

Після подання апеляцій з боку китайської компанії, вищий народний суд міста Урумчі у жовтні 2023 року відхилив всі три апеляції, підтвердивши правильність рішення суду першої інстанції. Важливо відзначити, що це рішення може вказувати на зміну ставлення Китаю до доктрини «абсолютного імунітету» від розгляду позовів проти іноземних суб'єктів у своїх судах.

Наприкінці грудня 2023 року суд в Україні визнав всі три рішення про забезпечення позову, тим самим усуваючи останні бар'єри для повернення заблокованих коштів до України.

У січні 2024 року практично півмільярда гривень у доларовому еквіваленті були успішно перераховані Банком Китаю на рахунок ДАВРІУ та МБРР, завершуючи цей міжнародний правовий спір. Заступник Міністра юстиції Ірина Мудра підкреслила, що ця справа стала показовою для Китаю, що вже розглядає можливість відмови від доктрини «абсолютного імунітету» на користь більш сучасної концепції «функціонального (обмеженого) імунітету».

Споруджені контрактів, підписаних в жовтні 2017 року між Укравтодором та китайською компанією «Xinjiang Communications Construction Group», стосувалися ремонтних робіт та покращення безпеки руху на автодорогах М-12 та М-03. Розірвання контрактів сталося через невиконання зобов'язань з боку китайського підрядника, що призвело до значних проблем і аварійного стану доріг.

Міністерство юстиції звернулося до юридичних експертів в Китаї, щоб ефективно захистити інтереси України в умовах абсолютного судового імунітету в китайській юрисдикції. За результатами вирішення цієї складної справи, кошти були успішно повернуті, а сам спір завершено.

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