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  1. В Украине

Минюст выиграл суд: Китайская компания отдала более полумиллиарда гривен Украине

21:14, 22 января 2024
Минюст защитил интересы Украины против китайской строительной компании - в госбюджет и МБРР возвращено почти полмиллиарда гривен.
Минюст выиграл суд: Китайская компания отдала более полумиллиарда гривен Украине
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Министерство юстиции успешно защитило интересы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины в рамках судебных процедур против китайской строительной компании "Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd". Победа была достигнута на трех уровнях судебных инстанций в Китае, что позволило вернуть более полумиллиарда гривен в государственный бюджет Украины и Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В августе 2023 года Министерство юстиции получило решение административного суда города Урумчи, которое признавало правомерность Украины в делах, возбужденных китайской компанией в отношении Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины (ГАВРИУ, бывший Укравтодор).

После подачи апелляций со стороны китайской компании, высший народный суд города Урумчи в октябре 2023 года отклонил все три апелляции, подтвердив правильность решения суда первой инстанции. Важно отметить, что это решение может указывать на изменение отношения Китая к доктрине "абсолютного иммунитета" от рассмотрения исков против иностранных субъектов в своих судах.

В конце декабря 2023 года суд в Украине признал все три решения об обеспечении иска, тем самым устраняя последние барьеры для возвращения заблокированных средств в Украину.

В январе 2024 года практически полмиллиарда гривен в долларовом эквиваленте были успешно перечислены Банком Китая на счет ГАВРИУ и МБРР, завершая этот международный правовой спор. Заместитель Министра юстиции Ирина Мудрая подчеркнула, что это дело стало показательным для Китая, который уже рассматривает возможность отказа от доктрины "абсолютного иммунитета" в пользу более современной концепции "функционального (ограниченного) иммунитета".

Сооруженные контракты, подписанные в октябре 2017 года между Укравтодором и китайской компанией "Xinjiang Communications Construction Group", касались ремонтных работ и улучшения безопасности движения на автодорогах М-12 и М-03. Расторжение контрактов произошло из-за невыполнения обязательств со стороны китайского подрядчика, что привело к значительным проблемам и аварийному состоянию дорог.

Министерство юстиции обратилось к юридическим экспертам в Китае, чтобы эффективно защитить интересы Украины в условиях абсолютного судебного иммунитета в китайской юрисдикции. По результатам решения этого сложного дела, средства были успешно возвращены, а сам спор завершен.

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