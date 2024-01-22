Антисемитский скандал в соцсети Х: Маск посетил концлагерь Аушвиц-Биркенау

Илон Маск частным образом посетил концлагерь времен Второй мировой войны Аушвиц-Биркенау в ответ на обвинения в антисемитизме.

Источник фото: Independent

Миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х Илон Маск в понедельник посетил немецкий концлагерь времен Второй мировой войны Аушвиц-Биркенау с целью восстановления своей репутации после обвинений в антисемитизме. Как сообщает Independent, этот частный визит, похоже, был ответом на призывы нескольких еврейских религиозных лидеров, которые призвали Маска собственноручно увидеть наиболее символическое место ужасов Холокоста.

Фотографии Маска во время его посещения площадки в Биркенау свидетельствуют о его присутствии в этом страшном месте. Биркенау, расположенная вблизи Освенцима на юге Польши, известна своими деревянными бараками, служившими приютами для заключенных, руинами газовой камеры и памятником жертвам. Ежегодные международные церемонии памяти проходят именно здесь.

Ожидалось, что Маск также посетит это место вместе с политическими деятелями во вторник, когда они примут участие в конференции Европейской еврейской ассоциации по вопросам роста антисемитизма.

В понедельник Маск должен был выступить с докладом об антисемитизме в Интернете на конференции Европейской еврейской ассоциации, которая состоялась в Кракове перед Международным днем памяти жертв Холокоста 27 января, отмечается в годовщину освобождения лагеря в 1945 году.

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