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На голову НАЗК претендує Агія Загребельська, яка внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів, і працює у НАЗК

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК і одночасно внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

  1. В Україні

Закупив генератори за завищеними цінами: на Львівщині судитимуть керівника комунального закладу

07:58, 23 січня 2024
Внаслідок дій посадовця територіальній громаді завдано збитків на понад 600 000 грн.
Закупив генератори за завищеними цінами: на Львівщині судитимуть керівника комунального закладу
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На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника комунального закладу освіти однієї із сільських рад Стрийського району. Йому інкримінують розтрату бюджетними коштів у великих розмірах та службове підроблення.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, директор комунального закладу освіти розтратив бюджетні кошти при закупці 6 генераторів для навчальних закладів за завищеними цінами.

«Попередньо, у грудні 2022 року за результатами тендеру між комунальним закладом освіти та товариством було укладено договір про закупівлю джерел резервного живлення.

Однак в угоді містилися завідомо недостовірні відомості – ціни на генератори не відповідали ринковим. В свою чергу, підозрюваний неправомірно погодив офіційний документ», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в подальшому, згідно договору з місцевого бюджету було перераховано кошти суб’єкту господарювання. Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на понад 600 тис. грн.

За клопотання прокурора накладено арешт на вилучене майно.

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