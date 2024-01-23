Закупив генератори за завищеними цінами: на Львівщині судитимуть керівника комунального закладу

Внаслідок дій посадовця територіальній громаді завдано збитків на понад 600 000 грн.

На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника комунального закладу освіти однієї із сільських рад Стрийського району. Йому інкримінують розтрату бюджетними коштів у великих розмірах та службове підроблення.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, директор комунального закладу освіти розтратив бюджетні кошти при закупці 6 генераторів для навчальних закладів за завищеними цінами.

«Попередньо, у грудні 2022 року за результатами тендеру між комунальним закладом освіти та товариством було укладено договір про закупівлю джерел резервного живлення.

Однак в угоді містилися завідомо недостовірні відомості – ціни на генератори не відповідали ринковим. В свою чергу, підозрюваний неправомірно погодив офіційний документ», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в подальшому, згідно договору з місцевого бюджету було перераховано кошти суб’єкту господарювання. Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на понад 600 тис. грн.

За клопотання прокурора накладено арешт на вилучене майно.

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