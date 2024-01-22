Украинские пилоты уже летают на истребителях F-16, – Игнат

Украинские военные обучаются на многоцелевых F-16, однако подробности являются конфиденциальными.

Источник фото: Chas.News

Украинские военные уже летают на новых многоцелевых истребителях F-16 в рамках программы подготовки с инструкторами. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона. По его словам, украинские партнеры обеспечивают тренировки украинских пилотов, но детали не разглашаются.

Игнат подчеркнул, что существует четкий план в рамках "авиационной коалиции", к которой присоединились даже страны, которые не эксплуатируют F-16, но активно готовят авиационных специалистов, не ограничиваясь только пилотами.

"Процесс идет. Летчики летают уже в небе с инструкторами. Нужно налетать определенное количество часов. Есть фактор погодных условий и того, что во всем мире были определенные выходные", - подчеркнул Игнат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.