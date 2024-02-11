Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член ВККС во время собеседования на председателя НАПК Виталий Гацелюк: ВККС совершила квантовый скачок, а если кто-то из членов ВККС будет в НАПК – это будет космический уровень

Собеседование с членом новой ВККС Виталием Гацелюком проводил бывший член ВККС Андрей Козлов, который решил выяснить, хватало ли родителям новой жены Виталия Гацелюка средств на покупку недвижимости и авто.

Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.

  1. В мире

В Испании рис для паэльи находится под угрозой исчезновения после запрета пестицидов Евросоюзом

12:18, 11 февраля 2024
Угроза исчезновения возникла после того, как Европейский союз запретил пестициды, используемые фермерами.
В Испании рис для паэльи находится под угрозой исчезновения после запрета пестицидов Евросоюзом
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Испанский сорт риса для приготовления паэльи оказался под угрозой заражения грибком. Об этом сообщает Reuters.

Угроза исчезновения возникла после того, как Европейский союз запретил пестициды, используемые фермерами.

Отмечается, что три производителя риса в регионе Валенсия заявили, что их урожай риса бомба - сорта, выращиваемого практически только в Испании, в прошлом году составил половину среднего показателя за 10 лет из-за грибка Pyriclelia, заражающего рис.

«Рис бомба, скорее всего, исчезнет. Наш урожай будет потерян из-за правил», - заявил фермер Мигель Минге.

Так, фермеры по всей Европе устроили гневные протесты против ограничений, которые, по их словам, предпочитают внешних конкурентов.

В этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила отказаться от плана ЕС по сокращению вдвое использования пестицидов.

Агентство напомнило, что в 2018 году ЕС прекратил авторизацию пестицида трициклазола, поскольку постановил, что он может быть вреден здоровью человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео