В Испании рис для паэльи находится под угрозой исчезновения после запрета пестицидов Евросоюзом

Угроза исчезновения возникла после того, как Европейский союз запретил пестициды, используемые фермерами.

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Испанский сорт риса для приготовления паэльи оказался под угрозой заражения грибком. Об этом сообщает Reuters.

Угроза исчезновения возникла после того, как Европейский союз запретил пестициды, используемые фермерами.

Отмечается, что три производителя риса в регионе Валенсия заявили, что их урожай риса бомба - сорта, выращиваемого практически только в Испании, в прошлом году составил половину среднего показателя за 10 лет из-за грибка Pyriclelia, заражающего рис.

«Рис бомба, скорее всего, исчезнет. Наш урожай будет потерян из-за правил», - заявил фермер Мигель Минге.

Так, фермеры по всей Европе устроили гневные протесты против ограничений, которые, по их словам, предпочитают внешних конкурентов.

В этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила отказаться от плана ЕС по сокращению вдвое использования пестицидов.

Агентство напомнило, что в 2018 году ЕС прекратил авторизацию пестицида трициклазола, поскольку постановил, что он может быть вреден здоровью человека.

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