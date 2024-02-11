В Іспанії рис для паельї знаходиться під загрозою зникнення після заборони пестицидів Євросоюзом

Загроза зникнення виникла після того, як Європейський союз заборонив пестициди, які використовували фермери.

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Іспанський сорт рису для приготування паельї опинився під загрозою зараження грибком. Про це повідомляє Reuters.

Загроза зникнення виникла після того, як Європейський союз заборонив пестициди, які використовували фермери.

Зазначається, що три виробники рису в регіоні Валенсія заявили, що їх урожай рису бомба - сорту, вирощуваного практично тільки в Іспанії, в минулому році склав половину середнього показника за 10 років через грибок Pyriclelia, що заражає рис.

«Рис бомба швидше за все зникне. Наш урожай буде втрачено через правила», - заявив фермер Мігель Мінге.

Так, фермери по всій Європі влаштували гнівні протести проти обмежень, які, за їхніми словами, дають перевагу зовнішнім конкурентам.

У зв'язку з цим очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала відмовитися від плану ЄС щодо скорочення вдвічі використання пестицидів.

Агентство нагадало, що в 2018 році ЄС припинив авторизацію пестициду трициклазолу, оскільки постановив, що він може бути шкідливий для здоров'я людини.

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