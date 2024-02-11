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Учасники справи повинні добросовісно виконувати вимоги процесуальних ухвал, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно добросовісності суду та учасника справи у процесі реалізації такою особою права на доступ до суду.

Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

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Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

  1. У світі

В Іспанії рис для паельї знаходиться під загрозою зникнення після заборони пестицидів Євросоюзом

12:18, 11 лютого 2024
Загроза зникнення виникла після того, як Європейський союз заборонив пестициди, які використовували фермери.
В Іспанії рис для паельї знаходиться під загрозою зникнення після заборони пестицидів Євросоюзом
Фото з відкритих джерел
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Іспанський сорт рису для приготування паельї опинився під загрозою зараження грибком. Про це повідомляє Reuters.

Загроза зникнення виникла після того, як Європейський союз заборонив пестициди, які використовували фермери.

Зазначається, що три виробники рису в регіоні Валенсія заявили, що їх урожай рису бомба - сорту, вирощуваного практично тільки в Іспанії, в минулому році склав половину середнього показника за 10 років через грибок Pyriclelia, що заражає рис.

«Рис бомба швидше за все зникне. Наш урожай буде втрачено через правила», - заявив фермер Мігель Мінге.

Так, фермери по всій Європі влаштували гнівні протести проти обмежень, які, за їхніми словами, дають перевагу зовнішнім конкурентам. 

У зв'язку з цим очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала відмовитися від плану ЄС щодо скорочення вдвічі використання пестицидів.

Агентство нагадало, що в 2018 році ЄС припинив авторизацію пестициду трициклазолу, оскільки постановив, що він може бути шкідливий для здоров'я людини.

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