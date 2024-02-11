Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Перу

Для Харлан це 14-та золота та 31-ша загалом медаль на етапах Кубка світу.

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Українська шаблістка Ольга Харлан виграла золоту нагороду етапу Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі (Перу). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Так, шостий номер світового рейтингу дозволив олімпійській чемпіонці стартувати одразу з основної сітки.

У фіналі 33-річна українка впевнено перемогла угорку Шугар Катінка Баттаі (15:6).

в 1/8 фіналу Харлан виграла сутичку у француженки Сари Нутчі (15:12), у чвертьфіналі вибила чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай (15:11), а у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).

Це «золото» стало її 14-ю нагородою найвищого гатунку і 31-ю медаллю загалом на змаганнях такого рівня.

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