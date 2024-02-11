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Учасники справи повинні добросовісно виконувати вимоги процесуальних ухвал, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно добросовісності суду та учасника справи у процесі реалізації такою особою права на доступ до суду.

Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

  1. Суспільство

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Перу

12:00, 11 лютого 2024
Для Харлан це 14-та золота та 31-ша загалом медаль на етапах Кубка світу.
Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Перу
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Українська шаблістка Ольга Харлан виграла золоту нагороду етапу Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі (Перу). Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Так, шостий номер світового рейтингу дозволив олімпійській чемпіонці стартувати одразу з основної сітки.

У фіналі 33-річна українка впевнено перемогла угорку Шугар Катінка Баттаі (15:6).

в 1/8 фіналу Харлан виграла сутичку у француженки Сари Нутчі (15:12), у чвертьфіналі вибила чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай (15:11), а у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).

Це «золото» стало її 14-ю нагородою найвищого гатунку і 31-ю медаллю загалом на змаганнях такого рівня.

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