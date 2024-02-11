Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Перу

Для Харлан это 14-я золотая и 31-я медаль на этапах Кубка мира.

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую награду этапа Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в Лиме (Перу). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Так, шестой номер мирового рейтинга позволил олимпийской чемпионке стартовать сразу с основной сетки.

В финале 33-летняя украинка уверенно победила венгерку Шугар Катинка Баттаи (15:6).

в 1/8 финала Харлан выиграла схватку у француженки Сары Нутчи (15:12), в четвертьфинале выбила действующую чемпионку мира, венгерку Лизу Пустай (15:11), а в полуфинале одержала верх над американкой Элизабет Тартаковски (15:12).

Это «золото» стало ее 14-й наградой высшего сорта и 31-й медалью в целом на соревнованиях такого уровня.

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