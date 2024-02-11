Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член ВККС во время собеседования на председателя НАПК Виталий Гацелюк: ВККС совершила квантовый скачок, а если кто-то из членов ВККС будет в НАПК – это будет космический уровень

Собеседование с членом новой ВККС Виталием Гацелюком проводил бывший член ВККС Андрей Козлов, который решил выяснить, хватало ли родителям новой жены Виталия Гацелюка средств на покупку недвижимости и авто.

Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.

  1. Общество

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Перу

12:00, 11 февраля 2024
Для Харлан это 14-я золотая и 31-я медаль на этапах Кубка мира.
Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Перу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую награду этапа Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в Лиме (Перу). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Так, шестой номер мирового рейтинга позволил олимпийской чемпионке стартовать сразу с основной сетки.

В финале 33-летняя украинка уверенно победила венгерку Шугар Катинка Баттаи (15:6).

в 1/8 финала Харлан выиграла схватку у француженки Сары Нутчи (15:12), в четвертьфинале выбила действующую чемпионку мира, венгерку Лизу Пустай (15:11), а в полуфинале одержала верх над американкой Элизабет Тартаковски (15:12).

Это «золото» стало ее 14-й наградой высшего сорта и 31-й медалью в целом на соревнованиях такого уровня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео