Польские перевозчики начнут блокировать еще два пункта пропуска с 12 февраля

Речь идет о пунктах пропуска «Устилуг» и «Угринов».

Польские перевозчики планируют заблокировать еще два пункта пропуска – «Устилуг» и «Угринов». Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Блокада начнется 12 февраля в 10 утра.

«С завтрашнего дня участники акции анонсировали, что будут блокировать пункты пропуска «Устилуг» и «Угринов». Такие действия могут начаться ориентировочно в 10 часов», – отметил Демченко.

Он добавил, что польские пограничники не могут повлиять на ситуацию. Протестующие стоят не на самой границе, а на автодорогах на подъезде к ним, что усложняет движение транспортных средств.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что необходима полная блокада в некоторых сферах.

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