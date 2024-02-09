Потрібна повна блокада в деяких сферах, – міністр Польщі про імпорт з України

Міністр сільського господарства Польщі підтримав протести фермерів проти українського імпорту.

Джерело фото: antikor

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими. Про це він розповів Польському радіо.

«У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема, до Польщі», - заявив міністр.

Він пояснив, що Польща та інші прикордонні країни серйозно постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши свої ринки для товарів з України без мита та квот. Це було запропоновано як форма допомоги Україні, однак польський уряд вважає, що потрібно встановити певні квоти та обсяги, які будуть контролюватися.

Міністр також відзначив, що протести фермерів в Польщі, Франції та Німеччині стали ефективними засобами тиску на Європейську комісію. Він підкреслив, що це прийнятні форми протесту, які допомагають усвідомити громадянам складні економічні умови, з якими зіштовхуються фермери.

Чеслав Секерський також зазначив, що у деяких галузях сільського господарства може знадобитися повна блокада імпорту, наприклад, у випадку з зерном або цукром. При цьому він заявив про намір вести переговори до кінця, оскільки вважає, що фермери мають право на протест та підтримку.

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