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Головнокомандувач ЗСУ Сирський зробив першу заяву після призначення і розповів, які завдання стоять перед ним на новій посаді

12:45, 9 лютого 2024
Генерал окреслив головні завдання, які стоять нині перед українським військом.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський зробив першу заяву після призначення і розповів, які завдання стоять перед ним на новій посаді
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Новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення на посаду 8 лютого.

Генерал подякував побратимам із Сухопутних військ ЗСУ за службу та розповів, які завдання стоять після призначення його на посаду головнокомандувача ЗСУ. Про це він написав у соцмережах.

За словами Сирського, насамперед потрібне чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

«Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики», — зазначив Сирський.

Він додав, що завданням штабів усіх рівнів є знати всі без винятку потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці: «Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів».

Сирський наголосив, що життя і здоров’я військовослужбовців «завжди були та є головною цінністю української армії». А тому дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається «як ніколи актуальним».

Генерал назвав одним із майбутніх векторів побудови перемоги у війні запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, наприклад, застосування безпілотних систем та сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

«Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху.

Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні», — зазначив Сирський.

Як відомо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського. Згодом на офіційному сайті Глави держави оприлюднили відповідні укази.

Раніше Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

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