Оприлюднені укази Зеленського про звільнення Залужного та призначення Головнокомандувачем Сирського

Став відомий зміст указів Президента про звільнення Валерія Залужного та призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.

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Як відомо, 8 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ та призначення на посаду Олександра Сирського.

Згодом на офіційному сайті Глави держави оприлюднили відповідні укази.

Указами №59/2024 та №58/2024 Президент звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та Олександра Сирського з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Іншим указом, №60/2024, Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Раніше Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

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