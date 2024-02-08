Обнародованы указы Зеленского об увольнении Залужного и назначении Главнокомандующим Сырского

Стало известно содержание указов Президента об увольнении Валерия Залужного и назначении Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского.

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Как известно, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского.

Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.

Указами №59/2024 и №58/2024 Президент уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Александра Сырского с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Другим указом, №60/2024, Владимир Зеленский назначил Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Ранее Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

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