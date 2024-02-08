Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ

Президент Украины сообщил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

Как ранее мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

По словам главы государства, сегодня также к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

«Говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», - сказал Президент.

Ранее сообщалось, что Залужный ушел в отставку: Главнокомандующий ВСУ и Зеленский сделали заявления.

Позже Рустем Умеров подтвердил отставку Валерия Залужного

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