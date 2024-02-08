Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ

Президент України повідомив, що до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

Як раніше ми писали, Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення генерал-полковника Александра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

За словами Глави держави, сьогодні також до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

«Говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача», — сказав Президент.

Раніше ми писали, що Залужний пішов у відставку: Головнокомандувач ЗСУ та Зеленський зробили заяви.

Згодом Рустем Умєров підтвердив відставку Валерія Залужного.

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