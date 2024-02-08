Залужний пішов у відставку: Головнокомандувач ЗСУ та Зеленський зробили заяви

Володимир Зеленський зустрівся з Валеріем Залужним та запропонував йому й надалі бути в команді.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з генералом Валерієм Залужним та заявив, що запропонував головнокомандувачу ЗСУ й надалі бути в команді. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«Подякував за два роки захисту України.

Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.

Час для такого оновлення – саме зараз.

Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.

Обов'язково переможемо!

Слава Україні!», - сказано у повідомленні.

Сам Валерій Залужний зробив наступну заяву:

«В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх.

Українці обовʼязково переможуть.

Слава Україні!».

Зазначимо, офіційно про звільнення Валерія Залужного з поста Головкома ЗСУ на сайті Президента не повідомлялось.

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