Залужный ушел в отставку: Главнокомандующий ВСУ и Зеленский сделали заявления

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным и предложил ему и дальше быть в команде.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с генералом Валерием Залужным и заявил, что предложил главнокомандующему ВСУ и дальше быть в команде. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«Поблагодарил за два года защиты Украины.

Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.

Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.

Время для такого обновления – именно сейчас.

Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Обязательно победим!

Слава Украине!», - говорится в сообщении.

Сам Валерий Залужный сделал следующее заявление:

«В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задания 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе.

Как только мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенте Украины.

Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.

Украинцы обязательно победят.

Слава Украине!».

Отметим, официально об уходе Валерия Залужного с поста Главкома ВСУ на сайте Президента не сообщалось.

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