Залужный ушел в отставку: Главнокомандующий ВСУ и Зеленский сделали заявления

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с генералом Валерием Залужным и заявил, что предложил главнокомандующему ВСУ и дальше быть в команде. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.
«Поблагодарил за два года защиты Украины.
Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.
Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.
Время для такого обновления – именно сейчас.
Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.
Обязательно победим!
Слава Украине!», - говорится в сообщении.
Сам Валерий Залужный сделал следующее заявление:
«В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задания 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе.
Как только мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.
Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенте Украины.
Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.
Украинцы обязательно победят.
Слава Украине!».
Отметим, официально об уходе Валерия Залужного с поста Главкома ВСУ на сайте Президента не сообщалось.
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