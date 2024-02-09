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На что больше всего жалуются украинские беженцы в Чехии: подробности

07:38, 9 февраля 2024
Украинские беженцы в Чехии обращаются к омбудсмену по поводу временной защиты, проживания и тому подобное.
На что больше всего жалуются украинские беженцы в Чехии: подробности
Источник фото: osvita.ua
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Украинские беженцы, находящиеся в Чехии, активно обращаются к чешскому омбудсмену в случаях, когда сталкиваются с нерешенными важными вопросами. Это помогает выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются люди, ищущие убежище от войны. Об этом сообщает ukraina.radio.cz.

Больше всего обращений касаются вопросов временной защиты и проживания. В течение года с момента начала полномасштабной войны украинцы в Чехии подали 120 заявлений. Из этих заявлений 41 связано с вопросами временной защиты и проживания.

Пресс-секретарь чешского общественного защитника прав человека Маркета Бочкова сообщила, что еще 25 заявлений касаются социального обеспечения. Беженцы ищут помощь в решении проблем с деньгами на основные потребности, жильем, признанием права на гуманитарную помощь и получением гуманитарной помощи или исключительной срочной помощи.

Еще одной серьезной проблемой является получение временной защиты в Чехии для лиц, которые уже имели такой статус в других странах. По словам Маркеты Бочковой, чешские органы отказывают в предоставлении временной защиты прибывшим из Украины, которые уже имели этот статус в других странах ЕС. Эта практика, отмечает она, противоречит директиве ЕС о временной защите.

Омбудсмен Чехии систематически обращает внимание в МВД на проблемы, связанные с условиями предоставления временной защиты.

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