Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» получил земельные участки в постоянное пользование

Киевсовет передал землю площадью почти 32 га в пользование Нацзаповеднику «Киево-Печерская лавра».

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что Киевский городской совет принял решение о предоставлении Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» земельных участков в Печерском районе города ориентировочными площадями 31,76 га и 0,15 га в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания объектов. Об этом говорится в пресс-службе МКИП.

Указано, что было несколько попыток передать заповеднику соответствующие участки. Однако своим решением 8 февраля городской совет столицы завершил упорядочение земельной документации.

«Более 30 лет земля, на которой располагаются памятники национального и мирового значения, не была оформлена в соответствии с законами Украины. Лавра понесла серьезные потери. В частности, в результате незаконной застройки и нецелевого использования земли», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что теперь занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» будет более защищенным.

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