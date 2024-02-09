В Киевской области во дворе дома нашли боевую часть российской ракеты, которая содержала около 250 кг взрывчатки: фото и видео

Опасную находку полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

В Киевской области взрывотехники вывезли на взрывную площадку для уничтожения боевой части российской крылатой ракеты. Опасную находку, содержащую примерно 250 килограммов взрывчатки, нашли на территории домовладения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101. Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала», – говорится в сообщении.

Опасную находку, содержащую около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

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