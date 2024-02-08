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  1. В Украине

Подарил подростку боевую гранату: в Хмельницкой области суд наказал мужчину

23:22, 8 февраля 2024
Мужчина нашел гранату во время уборки металлолома и решил подарить ее 16-летнему знакомому.
Подарил подростку боевую гранату: в Хмельницкой области суд наказал мужчину
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Полонский районный суд Хмельницкой области назначил наказание жителю Шепетовщины за незаконное приобретение, ношение, хранение и сбыт боевых припасов подростку - четыре года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 1 год испытательного срока.

О таком виде и степени наказания говорилось в соглашении о признании виновности, заключенном между обвиняемым и прокурором, которое суд утвердил по просьбе обеих сторон.

По приговору в августе 2023 года молодой человек во время уборки лома в Шепетовском районе нашел корпус гранаты и унифицированный запал ручной гранаты. Он принес находку домой и положил в ящик стола в спальне.

Впоследствии подарил найденные боевые припасы, образующие в конструктивном сочетании боевую ручную наступательную осколочную гранату, пригодную к взрыву, 16-летнему знакомому.

В ходе досудебного следствия прокурор и обвиняемый в приобретении, ношении, хранении, сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины) заключили соглашение о признании виновности. Последний безоговорочно и полностью признал вину, согласился на назначение наказания в виде лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием и заверил, что понимает свои права и последствия утверждения соглашения.

«В судебном заседании не установлены условия, предусмотренные ч. 7 ст. 474 УПК Украины, при наличии которых соглашение не подлежит утверждению», – констатировал суд.

Приговор вступил в законную силу.

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