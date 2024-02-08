Подарував підліткові бойову гранату: на Хмельниччині суд покарав чоловіка

Чоловік знайшов гранату під час збирання брухту і вирішив подарувати її 16-річному знайомому.

Полонський районний суд Хмельницької області призначив покарання жителю Шепетівщини за незаконне придбання, носіння, зберігання й збут бойових припасів підліткові — чотири роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 1 рік іспитового строку.

Про такий вид та міру покарання йшлося в угоді про визнання винуватості, укладеній між обвинуваченим та прокурором, яку суд затвердив на прохання обох сторін.

За вироком у серпні 2023 року молодий чоловік під час збирання брухту у Шепетівському району знайшов корпус гранати та уніфікований запал ручної гранати. Він приніс знахідку додому та поклав у шухляду столу в спальні.

Згодом подарував знайдені бойові припаси, що у конструктивному поєднанні утворюють бойову ручну наступальну осколкову гранату, придатну до вибуху, 16-річному знайомому.

Під час досудового слідства прокурор та обвинувачений у придбанні, носінні, зберіганні, збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України) уклали угоду про визнання винуватості. Останній беззастережно та повністю визнав свою вину, погодився на призначення покарання у виді позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням та запевнив, що розуміє свої права і наслідки затвердження угоди.

«У судовому засіданні не встановлено умов, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, за наявності яких угода не підлягає затвердженню», – констатував суд.

Вирок набрав законної сили.

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