У Києві на парковці ТРЦ жінка загинула під колесами мікроавтобуса

Правоохоронці розпочала кримінальне провадження щодо смертельної аварії, яка сталася на парковці ТРЦ. За попередніми даними, водій мікроавтобусу виїхав заднім ходом та наїхав на жінку, що призвело до отримання несумісних з життям травм 67-річною киянкою. Про це повідомила поліція Києва.
Інцидент трапився близько 13:30 години у Дарницькому районі столиці на парковці одного з торговельно-розважальних центрів. На місце пригоди прибули слідчі з розслідування ДТП поліції.
Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу «Рено» 1998 року народження рухався заднім ходом і наїхав на жінку, народжену у 1956 році. Жінка отримала тяжкі травми, від яких загинула на місці події.
Правоохоронці внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого. За попередньою інформацією водій перебував за кермом у тверезому стані.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці проводять ретельне розслідування всіх обставин цієї смертельної автопригоди.
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