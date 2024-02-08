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  1. В Україні

У Києві на парковці ТРЦ жінка загинула під колесами мікроавтобуса

23:59, 8 лютого 2024
У Києві на парковці мікроавтобус на смерть збив жінку, поліція розпочала розслідування.
У Києві на парковці ТРЦ жінка загинула під колесами мікроавтобуса
Джерело фото: Поліція Києва
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Правоохоронці розпочала кримінальне провадження щодо смертельної аварії, яка сталася на парковці ТРЦ. За попередніми даними, водій мікроавтобусу виїхав заднім ходом та наїхав на жінку, що призвело до отримання несумісних з життям травм 67-річною киянкою. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент трапився близько 13:30 години у Дарницькому районі столиці на парковці одного з торговельно-розважальних центрів. На місце пригоди прибули слідчі з розслідування ДТП поліції.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу «Рено» 1998 року народження рухався заднім ходом і наїхав на жінку, народжену у 1956 році. Жінка отримала тяжкі травми, від яких загинула на місці події.

Правоохоронці внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого. За попередньою інформацією водій перебував за кермом у тверезому стані.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці проводять ретельне розслідування всіх обставин цієї смертельної автопригоди.

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