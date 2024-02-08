В Одесі заступник директора департаменту міської ради погорів на хабарі

Посадовець вимагав 1000 доларів неправомірної вигоди за укладення договору оренди за заниженою вартістю.

Фото: npu.gov.ua

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Одесі правоохоронці затримали на хабарі заступника директора департаменту міської ради. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Заступник директора департаменту Одеської міської ради обіцяв посприяти представнику громадської організації укласти договір оренди нежитлового приміщення комунальної власності за заниженою ставкою орендної плати.

«1000 доларів — саме таку суму вимагав посадовець за надання своїх «послуг», - сказано у повідомленні.

7 лютого правоохоронці затримали фігуранта під час отримання частини хабаря - 500 доларів. Під час проведення обшуку в службовому кабінеті посадовця поліцейські вилучили ще 13 500 доларів та 19 000 гривень.

Наразі затриманому оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: npu.gov.ua

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