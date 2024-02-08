В Одессе заместитель директора департамента городского совета погорел на взятке

Чиновник требовал 1000 долларов неправомерной выгоды за заключение договора аренды по заниженной стоимости.

Фото: npu.gov.ua

Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что в Одессе правоохранители задержали на взятке заместителя директора департамента городского совета. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Заместитель директора департамента Одесского городского совета обещал помочь представителю общественной организации заключить договор аренды нежилого помещения коммунальной собственности по заниженной ставке арендной платы.

«1000 долларов — именно такую сумму требовал чиновник за предоставление своих «услуг», – говорится в сообщении.

7 февраля правоохранители задержали фигуранта во время получения части взятки – 500 долларов. Во время обыска в служебном кабинете чиновника полицейские изъяли еще 13 500 долларов и 19 000 гривен.

Задержанному объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

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