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НАЗК внесло американську компанію Allied Mineral Products, LLC до переліку спонсорів війни

17:41, 8 лютого 2024
Американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC внесено до переліку міжнародних спонсорів війни.
НАЗК внесло американську компанію Allied Mineral Products, LLC до переліку спонсорів війни
Фото: facebook.com/alliedmineralproducts
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що компанія продовжує працювати в рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора.

Allied Mineral Products, LLC в росії представлена ТОВ «Аллайд минерал продактс рус». У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на 772 тис. дол. США. А з квітня 2022 року компанія  імпортувала до рф продукції загальною вартістю 3,5 млн дол. США.

Крім того, що компанія продовжує працювати в рф, виробництво ТОВ «Аллайд минерал продактс рус» розташоване у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (рф, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА «Shahed-136».

«Алабуга» була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. «Алабуга» стала доволі зручним майданчиком і базою рф для цілого ряду іноземних компаній.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, окремі західні компанії почали виходити з «Алабуги», а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво «Алабуги» почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання «броні» від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах «Алабуги», потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї», - пишуть у НАЗК.

За даними розслідування, проведеного «Molfar», наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ «Алабуга». З початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА. Зокрема, серед товарів фігурує «мулліт», який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста рф, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони «Алабуга», що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора.

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