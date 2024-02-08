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  1. В Украине

В Киеве на парковке ТРЦ женщина погибла под колесами микроавтобуса на парковке

23:59, 8 февраля 2024
В Киеве на парковке микроавтобус насмерть сбил женщину, полиция начала расследование.
В Киеве на парковке ТРЦ женщина погибла под колесами микроавтобуса на парковке
Источник фото: Полиция Киева
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Правоохранители начали уголовное производство по смертельной аварии, которая произошла на парковке ТРЦ. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал задним ходом и наехал на женщину, что привело к получению несовместимых с жизнью травм 67-летней киевлянкой. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел около 13:30 часов в Дарницком районе столицы на парковке одного из торгово-развлекательных центров. На место происшествия прибыли следователи по расследованию ДТП полиции.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Рено" 1998 года рождения двигался задним ходом и наехал на женщину, рожденную в 1956 году. Женщина получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте происшествия.

Правоохранители внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к смерти потерпевшего. По предварительной информации водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители проводят тщательное расследование всех обстоятельств этого смертельного ДТП.

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