Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав земельні ділянки у постійне користування

Київрада передала землю площею майже 32 га у користування Нацзаповіднику «Києво-Печерська лавра»

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що Київська міська рада ухвалила рішення про надання Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» земельних ділянок у Печерському районі міста орієнтовними площами 31,76 га й 0,15 га в постійне користування для експлуатації та обслуговування об’єктів. Про це йдеться у пресслужбі МКІП.

Зазначено, що було декілька спроб передати заповіднику відповідні ділянки. Проте своїм рішенням 8 лютого міська рада столиці завершила впорядкування земельної документації.

«Понад 30 років земля, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не була оформлена у відповідності до законів України. Лавра зазнала серйозних втрат. Зокрема, в результаті незаконної забудови та нецільового використання землі», - сказано в повідомленні.

У відомстві додають, що відтепер занесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» буде більш захищеним.

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