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На що найбільше скаржаться українські біженці в Чехії: подробиці

07:38, 9 лютого 2024
Українські біженці в Чехії звертаються до омбудсмена щодо тимчасового захисту, проживання тощо.
На що найбільше скаржаться українські біженці в Чехії: подробиці
Джерело фото: osvita.ua
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Українські біженці, що перебувають у Чехії, активно звертаються до чеського омбудсмена у випадках, коли стикаються з невирішеними важливими питаннями. Це допомагає виявити системні проблеми, з якими зіштовхуються люди, які шукають притулок від війни. Про це повідомляє ukraina.radio.cz.

Найбільше звернень стосуються питань тимчасового захисту і проживання. Протягом року з моменту початку повномасштабної війни українці в Чехії подали 120 заяв. З цих заяв 41 пов’язана з питаннями тимчасового захисту і проживання.

Речниця чеського громадського захисника прав людини Маркета Бочкова повідомила, що ще 25 заяв стосуються соціального забезпечення. Біженці шукають допомогу у вирішенні проблем з грошима на основні потреби, житлом, визнанням права на гуманітарну допомогу та отриманням гуманітарної допомоги чи виняткової термінової допомоги.

Ще однією серйозною проблемою є отримання тимчасового захисту в Чехії для осіб, які вже мали такий статус в інших країнах. За словами Маркети Бочкової, чеські органи відмовляють у наданні тимчасового захисту прибулим із України, які вже мали цей статус в інших країнах ЄС. Ця практика, зауважує вона, суперечить директиві ЄС про тимчасовий захист.

Омбудсмен Чехії систематично звертає увагу до МВС на проблеми, пов'язані з умовами надання тимчасового захисту.

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