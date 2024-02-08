Рустем Умєров підтвердив відставку Валерія Залужного

За словами міністра оборони України, війна в країні продовжує змінюватись та потребує нових підходів, а також стратегій.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що було ухвалено рішення щодо необхідності зміни керівництва Збройних сил України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як відзначив міністр оборони, Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань - керувати нашими воїнами під час війни з Росією. Водночас ЗСУ та українці продемонстрували світу те, що Україна буде боротись за своє та за своїх попри те, з яким ворогом вона має справу.

Під час війни наші військові відбили навалу росіян, захистили державність й продовжують щодня захищати нашу незалежність. Втім, війна не залишається однаковою.

«Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії», - додав Умєров.

За словами міністра, сьогодні, 8 лютого, було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України.

«Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні», - додав міністр.

Раніше ми писали, що Залужний пішов у відставку: Головнокомандувач ЗСУ та Зеленський зробили заяви.

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