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  1. В Україні

У Києві нетвереза водійка без прав скоїла смертельну ДТП та втекла

08:24, 9 лютого 2024
Судитимуть водійку та її пасажира, які вчинили смертельне ДТП у Голосіївському районі столиці та втекли з місця події.
У Києві нетвереза водійка без прав скоїла смертельну ДТП та втекла
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У столиці сталася трагічна ДТП, після якої двоє людей загинули, а винуватці, які були позбавлені права керування і перебували у стані алкогольного сп'яніння, втекли з місця події. За інформацією Київської міської прокуратури, фігурантів справи чекає судове провадження за рядом статей Кримінального кодексу України. Про це повідомила поліція Києва.

Подія трапилася у Голосіївському районі столиці. 20-річна водійка автомобіля «Ауді» потрапила в ДТП з автомобілем «Тойота», в результаті якої загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир «Тойоти». Винуватиця ДТП та її 34-річний пасажир втекли з місця події, але були затримані правоохоронцями.

За результатами слідства встановлено, що обидва фігуранти вживали алкоголь того дня і вирушили кататися містом на автомобілі, який вони взяли в користування у знайомого. Під час руху вони вчинили ДТП, яке призвело до загибелі двох людей.

Зараз слідство завершено, і обвинувальний акт відносно фігурантів направлено до Голосіївського районного суду міста Києва. Жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, а чоловікові - до п'яти років, за вчинене.

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